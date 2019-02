War alles schon einmal da SN

François-Poncet durchschaute Adolf Hitler



Von 1931 bis 1938 war der Germanist André François-Poncet (1887-1978) französischer Botschafter in Berlin, von wo aus der kritische Beobachter seiner Zeit umfangreiche Schriften nach Hause sandte - vermutlich weit mehr als man dort überhaupt lesen konnte oder wollte. "Ich empfand dem nationalsozialistischen Regime gegenüber stets eine heftige Abneigung", schrieb er 1946 und versuchte, seine Regierung vor der von Adolf Hitler - mit ihm traf er mehrmals unter vier Augen zusammen - ausgehenden Gefahr zu warnen. Er schilderte quasi in Echtzeit den Aufstieg der Nazis ("Man staunt über die Reichweite der Ermächtigung, die Herr Hitler gefordert hat, ebenso wie über die Leichtigkeit, mit der ihm eine Macht zugestanden wurde, wie sie noch nie jemand in Deutschland innehatte.") wie auch deren Wirtschaftspolitik und die Judenverfolgung. Über Hitlers Charakter gab er sich keinen Illusionen hin. "Ich wusste, er war wechselnd, heuchlerisch, widerspruchsvoll, und es war kein Verlass auf ihn. Derselbe Mensch, der ein freundliches Wesen zeigte […], der mir am Teetisch vernünftige Gedanken über die europäische Politik darlegte, war schlimmster Raserei, wildester Erregung, wahnwitzigster Pläne fähig." 1938 wechselte François-Poncet nach Rom, wo er - wie er erklärte - Benito Mussolini zur Wahrung des Friedens zu bewegen hoffte; nach dem Krieg wurde er erneut als Kenner Deutschlands über die Grenze gesandt und wirkte als französischer Hoher Kommissar der Besatzungszone. Buchtipp: Jean-Marc Dreyfus (Hg.): Geheime Depeschen aus Berlin (WBG Verlag).