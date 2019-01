Machtkampf an der Themse

War alles schon einmal da SN

Als der König der Opposition unterlag



Im Juni 1215 traf der unbeliebte König Johann Ohneland auf der Runnymede genannten Wiese an der Themse auf die aufständischen Barone. Sie hatten genug von seiner Willkür und seinen Kriegen, die nichts als neue Landverluste brachten. London hatten die Barone bereits eingenommen, jetzt konfrontierten sie den König mit einer Liste ihrer Forderungen ("Articles of the Barons"), die als Grundlage des berühmten Freiheitsbriefes, der Magna Carta Libertatum, dienten. Wichtig waren den Baronen der Schutz vor willkürlicher Verhaftung und Verfolgung, die Freiheit der Kirche und eine ordnungsgemäße Rechtsprechung. "Wir werden das Recht oder die Gerechtigkeit an Niemand verkaufen, Niemand verweigern und für Niemand aufschieben", musste Johann zusichern. Städte und Handel wurden ebenso berücksichtigt: Das Londoner Maß für Wein, Bier, Getreide und Tuch sollte landesweit gelten; ebenso wurde den Kaufleuten (außer im Kriegsfall) Reisefreiheit zugesagt, ungehindert durch "böse Zölle". Die Barone sollten über die zugesagten Rechte wachen und Missstände aufzeigen. Wurden diese nicht innerhalb von vierzig Tagen abgestellt, sollten sie den König mit Gewalt dazu zwingen können und ihm erst nach Beseitigung der Fehler wieder Gehorsam schulden.

Freilich wandte sich Johann, nachdem er den Freiheitsbrief mit seinem Siegel akzeptiert hatte, sofort an den Papst, der die Carta für null und nichtig erklärte. Die Barone boten daraufhin die englische Krone einem französischen Prinzen an. Mit Johanns Tod 1216 wurde der Machtkampf vorläufig beendet.