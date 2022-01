"Büffel-Willi" im Wiener Prater

War alles schon einmal da SN

Als der Wilde Westen nach Europa kam. Wenn man das TV-Programm durchblättert, weiß man: "Winnetou" reitet immer noch. Vielerorts locken zudem Karl-May-Festspiele Besucher an, die auf der Freilichtbühne einen Wilden Westen zu sehen bekommen, der mit der Wirklichkeit wenig gemein hat. Neben dem deutschen Schriftsteller Karl May (1842-1912) mit seinen Abenteuerromanen war es vor allem ein Mann, der diese Vorstellungen prägte: Buffalo Bill, wie William Frederick Cody (1846-1917) genannt wurde. Gegenüber May hatte der ehemalige Scout, Pony-Express-Reiter und Büffeljäger den ...