Der Dechant mit weißer Perücke

Als Kärnten für wenige Jahre geteilt wurde. 2020 feierte man in Kärnten groß das 100-Jahr-Jubiläum der Volksabstimmung: "Kärnten frei und ungeteilt". Das war nicht immer so. Österreich begann im April 1809 den Krieg gegen Napoleon, der trotz österreichischen Erfolgs bei Aspern nach der Niederlage bei Wagram mit einem Waffenstillstand am 12. Juli eigentlich beendet war. Die Kriegspartei drängte auf Fortsetzung; Erzherzog Johann (1782-1859) schrieb am 12. September an den Tiroler Freiheitskämpfer Andreas Hofer (1767-1810): "Der Krieg fängt von neuem an, ...