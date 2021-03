Der mächtigste Mann im Ruhestand

War alles schon einmal da SN

Aus den letzten Lebensjahren Karls V. Was tun mächtige Herrscher nach der Abdankung? Von Donald Trump werden wir es zwangsläufig erfahren; weit interessanter ist aber Kaiser Karl V. (1500-1558), der einst ein Reich regierte, in dem "die Sonne niemals unterging". Doch litt er an arger Gicht und klagte 1555, dass ihn seine Leiden "dieser Welt überdrüssig" machen würden. "Meine Sehkraft und mein Gedächtnis sind nicht mehr, was sie einmal waren, und ich fühle mich zunehmend zu schwach und kraftlos, um ...