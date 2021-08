English Breakfast am Nil

War alles schon einmal da SN

Mit dem Reiseanbieter nach Ägypten - und zur Demo Der aus einfachen Verhältnissen stammende Thomas Cook (1808-1892) erlebte in seiner Tischlerlehrzeit die negativen Folgen übermäßigen Alkoholkonsums. Kein Wunder, dass er diesem abschwor und sich der Abstinenzbewegung anschloss. Nachdem er für Mitglieder derselben erste Bahnreisen organisiert hatte, bot er als kommerzieller Reiseunternehmer günstige Ausflüge an, um gerade den Arbeitern eine Alternative zum Wirtshaus zu bieten. Von Leicester aus lagen die ersten Ziele in der Nähe, Schottland entwickelte sich zu einem Dauerbrenner. ...