Erobern ist schwer, regieren noch mehr

War alles schon einmal da SN

Giuseppe Garibaldi, Einiger Italiens, ein früher Populist.



Italien war in der Neuzeit territorial zersplittert, im 19. Jahrhundert gewann die Nationalbewegung an Stärke. Giuseppe Garibaldi (1807-1882) ließ sich von den Ideen Giuseppe Mazzinis (1805-1872) begeistern, der die Republik propagierte. Garibaldi schloss sich dem Geheimbund "Junges Italien" an und ging nach dem gescheiterten Savoyerzug 1834 ins Exil nach Lateinamerika. Dort erwarb er nach dem Bankrott eines Schlachthauses in Montevideo günstig die von diesem bestellten roten Stoffe: Seine Rothemden waren geboren.

