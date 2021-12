Marx, Engels und kein Kapital

War alles schon einmal da SN

"Stirbt der Hund jetzt, so bin ich aus der Patsche heraus." Eines konnte der Philosoph und Ökonom Karl Marx (1818-1883) nicht: mit Geld umgehen. "So sind wir jetzt im vierten Monat des Justizjahres, und schon hast Du 280 Taler gezogen. So viel hab' ich diesen Winter noch nicht verdient", klagte Vater Heinrich Anfang 1838. Daran sollte sich nichts ändern. Im Londoner Exil schrieben Karl Marx und seine Frau Jenny - sie konnten einfach nicht haushalten - regelmäßig Bettelbriefe. Als verlässlicher ...