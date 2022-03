Gerechtigkeit für Arbeiterinnen!

War alles schon einmal da SN

Meine Herren, denken Sie auch an das schwächere Geschlecht! Noch heute gibt es große Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern, die sich auch in der Pensionsschere widerspiegeln. Eine gerechte Bezahlung der Arbeiterinnen forderte bereits die Autorin und Frauenrechtlerin Louise Otto-Peters (1819-1895), die sich zudem als eine der Ersten für das Frauenwahlrecht einsetzte. Konnten im 19. Jahrhundert schon viele Arbeiter vom Lohn kaum leben (heute: Working Poor), waren Frauen noch weit schlimmer dran, da sie u. a. in Fabriken für die gleiche Tätigkeit ...