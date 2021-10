Intrigen um den Ballhausplatz

War alles schon einmal da SN

Wie Kolowrat Metternich das Hackl ins Kreuz warf Es brauchte eine Revolution, um Klemens Wenzel Lothar von Metternich (1773-1859) im Jahr 1848 zum Rücktritt zu zwingen. Ganz unschuldig an seinem Fall war er nicht, da er stur Konzessionen an die liberalen Kräfte verweigerte und die Krise aussitzen wollte. Aber Metternich hatte nicht zuletzt am Wiener Hof an Rückhalt verloren, zumal ein Mann seit Jahren kräftig an seinem Stuhl sägte: Der Innen- und Finanzminister Franz Anton Graf Kolowrat-Liebsteinsky (1778-1861), seit 1826 ...