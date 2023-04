Auf der Suche nach Sündenböcken

Krisen befeuern antisemitische Verschwörungstheorien Der Antisemitismusreport des Parlaments überrascht leider nicht, wenn er aufzeigt, wie Krisen Vorurteile und Feindbilder anheizen. Vorrangig in den ersten Wochen der 1848er-Revolution kam es u. a. im französischen Elsass und in Südwestdeutschland, dann auch in der Habsburgermonarchie in Städten wie Bratislava, Budapest und Prag zu antijüdischen Ausschreitungen. In Wien und Berlin lassen sich Verschwörungstheorien bis in die höchsten (konservativ-gegenrevolutionären) Kreise belegen: Der preußische Generalleutnant Karl von Prittwitz behauptete, dass die Anführer der Demonstration vom 18. März ...