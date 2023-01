Mehr Eleganz im Gespräch

War alles schon einmal da SN

Neue (alte) Umgangsformen im Parlament? Nicht nur im österreichischen Parlament wird oft ein zu rauer Ton beklagt; doch statt nach neuen Umgangsformen zu rufen, könnte man sich auf alte besinnen. Im 17. Jahrhundert propagierten französische Moralisten beiderlei Geschlechts eine neue Form des Auftritts sowohl am königlichen Hof von Versailles wie in bürgerlichen Salons: Eleganz galt als verfeinerte Art der Geselligkeit und neues Lebensgefühl. Damit sollte auch die vorherige kriegerische Mentalität des Adels überwunden und Bürgerlichen der Aufstieg in den Amtsadel ...