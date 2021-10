Mistbub, lern was Gscheites!

War alles schon einmal da SN

Der Nachwuchs hat eigene Zukunftspläne Was die Berufswahl der Kinder betrifft, stimmen deren Wünsche mit den Vorstellungen der Eltern oft nicht überein. Nachdem ihr Mann 1779 gestorben war, sorgte sich Marie-Elisabeth von Humboldt (1741-1796) um ihre Söhne Wilhelm (1767-1835) und Alexander (1769-1859). Sie sollten in den sicheren Staatsdienst eintreten. Alexander aber interessierte sich für Naturwissenschaften und wollte reisen. Er fühlte sich von ihr am "am Gängelbande geführt", hatte aber keine Wahl und wurde Bergassessor. Als sie starb, nutzte er die ...