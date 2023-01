Postenbesetzung per Wahrsagerei

War alles schon einmal da SN

Wie der Kurfürst von Sachsen Personalentscheidungen traf Die Art und Weise, wie in Österreich gut bezahlte, einflussreiche (Schlüssel-)Positionen im Staat besetzt wurden, geriet nicht zuletzt aufgrund bekannt gewordener Chatnachrichten in die Kritik. Doch was macht gute Kandidaten aus und vor allem: Wie findet man diese? Der Jurist Melchior von Ossa (1506-1557) verfasste 1556 einen Fürstenspiegel für Kurfürst August von Sachsen (1526-1586) und riet, Verwaltungsaufgaben nur "gotfurchtigen, frommen, ehrlichen vorstendigen leuten" anzuvertrauen, die frei von Geiz, Rachsucht, Neid oder "eigennotzigkeit" waren. ...