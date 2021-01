Rückkehr in alte Zeiten?

War alles schon einmal da SN

Uhren lassen sich nur bedingt zurückdrehen Was tun, wenn man im krassen Gegensatz zur (ungeliebten) Vorgängerregierung steht? Gegenwärtig erhoffen sich viele von Joe Biden einen Kurswechsel in den USA; Brücken statt Mauern. Doch vier Jahre Trump lassen sich nicht einfach ausradieren. Nach Napoleon strebten die europäischen Mächte am Wiener Kongress 1814/15 keine völlige "Restauration" an, weshalb vom Begriff heute Abstand genommen wird; zu viel hatte sich u. a. in territorialer Hinsicht geändert, man musste Kompromisse eingehen. Nur vereinzelt wollten Fürsten ...