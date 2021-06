"Schweigen Sie, beim Teufel!"

War alles schon einmal da SN

Wenn die Mächtigen die Justiz beeinflussen - schon 1431. Wenn Machthaber Gerichtsverfahren beeinflussen, so sorgt dies nicht erst heute für Empörung. Von Stimmen bewogen, kam das Bauernmädchen Jeanne d'Arc (um 1412-1431) im Hundertjährigen Krieg dem französischen Dauphin Karl (1403-1461) zu Hilfe. Unter ihrer Führung wurde das von den Engländern belagerte Orléans befreit; bei der Krönung stand sie an seiner Seite. Doch nach ihrer Gefangennahme ließ Karl VII. sie im Stich, da manche am Hof dies als Gottesurteil sahen. Sie wurde ...