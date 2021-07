Stradivari zog viele Saiten auf

War alles schon einmal da SN

Geigenbauer und Familienmensch Was eine Stradivari ist, weiß jeder; weniger bekannt ist der Mann, der die Geigen baute. Antonio Stradivari (ca. 1647-1737) wuchs in Cremona in der Nähe von Mailand auf, das sich bereits im frühen 16. Jahrhundert zu einem Zentrum des Geigenbaus entwickelt hatte. Er bezeichnete sich selbst als Schüler Nicolò Amatis (1596-1684). 1667 heiratete er die Witwe Francesca Ferraboschi, wobei er den Geistlichen zur Eile drängte: Die Braut war im fünften Monat schwanger. Stradivari machte sich selbstständig und ...