Technische Wunderwuzzis

War alles schon einmal da SN

Multifunktionsgeräte waren und sind gefragt Was haben Sie in der Schule mit dem Zirkel gemacht? Kreise gezogen? Abstände gemessen? Vermutlich haben Sie das Potenzial des kleinen Helfers nicht völlig ausgeschöpft. Seine Erfinder, die in Augsburg ansässigen Instrumentenmacher Christoph I. Schissler (um 1531-1608) und sein Sohn Christoph II. Schissler (vor 1561-1621), der spätere Hofuhrmacher Kaiser Rudolfs II., haben gleich mehrere nützliche Werkzeuge in ihm vereint. Was konnte der Zirkel alles? Auf einer Karte Entfernungen abgreifen und als Maßstab dienen, als Sonnenuhr ...