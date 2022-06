Unvernunft in der Zeit der Vernunft

War alles schon einmal da SN

Auch während der Aufklärung hatten Scharlatane Konjunktur. Die Aufklärung im 18. Jahrhundert gilt als Epoche der Wissenschaft und des Fortschritts. Berühmt sind die Forschungen des Physikers Isaac Newton (1643-1727), der an der Universität Cambridge Mathematik lehrte und u. a. die Gesetze der Schwerkraft entdeckte. Die Naturwissenschaften lagen im Trend und in privaten Kreisen sowie an Akademien wurde geforscht und experimentiert, was das Zeug hielt. Von dieser Popularisierung der Wissenschaft profitierten auch Frauen, die von Universitäten noch ausgeschlossen waren. Spektakuläre Versuche lockten ...