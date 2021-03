Vom weißen Hemd zur weißen Weste

War alles schon einmal da SN

Nicht nur (unschuldige!) Politiker wollen sie haben. Im 17. und 18. Jahrhundert kamen die meisten menschlichen Körper wohl nur wenig mit Wasser in Berührung; wichtiger war den Angehörigen besserer Kreise blütenweiße Unterwäsche, die man zunehmend in Form von Manschetten und Krägen herzeigte. Sie wurde auch regelmäßig gewechselt. Peter Ward führt in seiner Kulturgeschichte "Der saubere Körper" als Beispiel Baron Schomberg an, der in den frühen 1760er-Jahren Hemd und Kragen täglich und sein Taschentuch alle zwei Tage ersetzte. Hingegen wechselte der ...