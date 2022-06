Wikipedia in der Frühen Neuzeit

War alles schon einmal da SN

Nachschlagewerke revolutionierten auch aus Papier das Wissen



Noch vor nicht allzu langer Zeit zierten mehrbändige Lexika viele Wohnwände; die Nachschlagewerke in Papierform haben längst Konkurrenz durch virtuelle Alternativen wie Wikipedia erhalten, die (Un-)Wissen per Mausklick erreichbar machen. Viel früher war es die Erfindung des Buchdrucks Mitte des 15. Jahrhunderts, die den Umgang mit Wissenschaft und Bildung veränderte. An den Unis wandelten sich Vorlesungen dank Skripten zu Diskussionsrunden; auch abseits davon förderten Fach- und Wörterbücher den autodidaktischen Wissenserwerb.

