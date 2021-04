Wurden Infizierte eingemauert?

War alles schon einmal da SN

Mittelalterliche Anti-Seuchen-Maßnahmen Wenn ein Historiker heute über die Pest schreibt, bleiben Vergleiche mit Corona nicht aus; "beide Pandemien veränderten kollektive und individuelle Verhaltensweisen im Zeichen der Angst" und stell(t)en eine "Belastungsprobe für die Politik" dar, so Volker Reinhardt. Nehmen wir als Beispiel Städte Oberitaliens: Mailand erstaunte damals die Zeitgenossen mit einer erstaunlich geringen Todesrate von nur 15 Prozent. Der Chronist Agnolo di Tura aus Siena schreibt: "In Mailand starben wenige Leute, da nur drei [infizierte] Familien starben. An deren Häusern ...