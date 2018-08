Das Land der Gebote, der Vorschriften und der Verbote

Die meisten Verbote, die derzeit gelten, könnte man locker ersetzen durch etwas Verständnis und Rücksichtnahme.

Jetzt ist es also vorbei mit dem hastigen Frühstück in der Wiener U-Bahn, wenn man wieder einmal den Wecker überhört hat und schnell noch auf dem Weg zum Arbeitsplatz ein Weckerl oder ein Kipferl jausnen will. Das Essverbot in den Öffis ist der jüngste Beweis dafür, dass Österreich sich stark zu einem Land der Verbote entwickelt hat. Zu einem Land, in dem bald mehr Dinge verboten als erlaubt sind. In dem man sich morgens beim Verlassen des Hauses noch schnell vergewissern sollte, was man denn dürfe und was nicht.