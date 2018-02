Die erstaunlich rasche Selbstentlarvung einer Regierungspartei

Wer antritt, die direkte Demokratie zu stärken, sollte im Parlament nicht mit Initiativanträgen um sich schmeißen.

Der Wert einer Ankündigung erweist sich dann, wenn sie in die Tat umgesetzt werden soll. Wenn also ein junger Mann beim Heiratsantrag seiner Angebeteten verspricht, er werde ihr die Sterne vom Himmel holen, dann hat er (sollte sie ihn erhören) ein Leben lang Zeit, ihr zu beweisen, dass er sich zumindest anstrengt. Ganz ähnlich verhält es sich in der Politik mit Versprechungen, die vor einer Wahl großzügig in die Welt gestreut werden. Wer also großspurig ankündigt, er werde die direkte Demokratie stärken, der sollte sich nach Eintritt in der Regierung bemühen, mehr aufs Volk zu hören.