Leben mit einer Britin - von hinreißend bis kompliziert

Der Brexit macht nicht nur vielen Briten das Leben zur Hölle, sondern auch manchen kreuzbraven Österreichern.

Weihnachten naht, die Nachrichtenlage ist mehr oder weniger flau, die einzige Konstante im Fluss der Neuigkeiten ist der langsame, aber gleichwohl erschreckende Umbau Europas in eine Ansammlung von Ländern mit entweder chaotischen oder weitgehend autoritären Regierungen. Da müht sich das Hirn des Kolumnisten über Stunden mit der Frage, was denn aufzuspießen wäre, was zornigen Zweifel oder zweifelnden Zorn verdient hätte.