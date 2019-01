Logik ist - leider - keine gültige politische Kategorie

Statt nach folgerichtigen Gedanken zu suchen, biegen sich Politiker gern die Welt so zurecht, wie sie ihnen gefallen würde.

Logik ist die Kunst, folgerichtige Schlüsse zu ziehen. Sie ist in der Mathematik und in den technischen Zweigen der Wissenschaft zwingende Voraussetzung für vernünftiges Arbeiten und Forschen. Logik ist im Umgang der Menschen miteinander Basis für fruchtbaren Dialog und friedliches Zusammenleben. In der Politik hingegen hat Logik nur selten Platz. Denn sie würde womöglich die von Politikern gewünschte Wirklichkeit in ein anderes Licht rücken, als Politiker sich wünschen.