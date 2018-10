Ungezügelter Hass auf einen Gegner führt stracks in die Barbarei

Der politische Diskurs ist mancherorts tief in den Dreck abgerutscht. Und das kann sehr gefährlich werden.

Donald Trump hat das Hassposting nicht erfunden. Er hat es freilich in dieser Disziplin zu einer gewissen unerfreulichen Meisterschaft gebracht. Hass im Internet zu verbreiten oder ihn in die politische Debatte einzubringen ist auch kein Privileg, das rechte Politiker für sich in Anspruch nehmen, wohl aber allerlei unanständige Leute. Über den hasserfüllten Unsinn, den Rechtspopulisten verbreiten, wird häufig berichtet. Man denke aber auch an jene linksautonomen Rabauken, deren Dialogbereitschaft bei Gipfeltreffen von Politikern und Leuten aus der Wirtschaft sich im Werfen von Steinen und Molotowcocktails erschöpft; oder an jene "Linken", die sich nicht damit bescheiden, eine Google-Universität in Berlin-Kreuzberg zu verhindern, sondern auch noch jeden enteignen wollen, der in dem Viertel ein Eigenheim besitzt.