Warum fallen wir immer wieder auf Schwindler herein?

Wenn Anspruch und Wirklichkeit nicht übereinstimmen, ist das besonders schlecht für die Wirklichkeit.

Die Unzufriedenheit breiter Schichten mit der Politik, mit den Politikern, mit den gewählten Volksvertretern ist groß und wächst immer weiter. Die ewig gleichen Koalitionen, Reformschrittchen im Millimeterbereich, leere Versprechungen, der Verdacht, dass so mancher Politiker mehr an seinem persönlichen als am Wohlergehen des Landes interessiert sei - all das trägt zum Verdruss der Wählerinnen und Wähler bei.