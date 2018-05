Wer in der Schule fürs Leben lernt, hat ein Riesenglück

Das Theater um die allzu schwierige Mathematik-Matura weckt Erinnerungen, die nicht nur angenehm sind.

Die Gleichung ist schlicht und einfach, sie lautet nahezu immer: "Talent plus Fleiß ergibt Erfolg in der Schule." Je mehr Talent jemand hat für, sagen wir einmal das Erlernen von Sprachen, desto weniger Schweiß muss er oder sie aufwenden, um den Anforderungen in der Schule zu genügen. Je besser das räumliche Vorstellungsvermögen, das gütige Gene in einen Kopf eingepflanzt haben, desto leichter fällt einem Schüler oder einer Schülerin das Fach Darstellende Geometrie. Und wer sich in den abstrakten Gedankenwindungen der Mathematik zurechtfinden muss, der hat zwei Möglichkeiten: Das Fach liegt ihm oder er plagt sich mit unendlich viel Energie, wenigstens das Minimum dessen zu erlernen, das für das Bestehen der Matura nötig ist.