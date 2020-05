Der freundlichen, engagierten Demokratin hat es an Offensivkraft und Draufgängertum gefehlt.

Ulrike Lunacek hätte am Freitag um 10 Uhr ankündigen können, was ab 29. Mai für Theater, Konzert und Festivals möglich wird. Sie hätte erläutern können, wie künstlerisches Sehnen und Wollen mit virologischem Expertenwissen und gesetzgeberischer Präzision in Balance zu bringen ...