Ausstellung zum Holocaust-Gedenkjahr: Der Geschichte ins Gesicht sehen

Fotografien von Holocaust-Überlebenden bezeugen eine Zeit der Entmenschlichung. Doch gerade in ihnen wird tiefe Menschlichkeit sichtbar: Eine Ausstellung in Essen stellt anlässlich des 75. Jahrestags der Befreiung von Ausschwitz das Antlitz von 75 Zeitzeugen in den Fokus. Sie drängen uns zum Hinsehen.

Falten, Pigmentflecken, ein hängendes Augenlid - die Porträtierten sind gezeichnet vom Leben. Von einem Leben, das auch aus unbeschreiblichem Schrecken bestand. Die 75 Männer und Frauen sind Überlebende des Holocaust. Was Worte kaum fassen können, wird sichtbar, denn ihre Porträts ...