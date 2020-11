Kultur-Lockdown: Künstler ziehen vors Höchstgericht

Verstößt die frühe Schließung von Kulturbetrieben gegen die Verfassung?

Mehrere österreichische Künstler rufen das Verfassungsgericht an. Denn trotz Präventionskonzepten und Hygienemaßnahmen, die für Kulturveranstaltungen mit jenen Experten erarbeitet worden seien, die Landes- und Bundesregierungen empfohlen hätten, und trotz keiner relevanten Infektionsketten im Publikum seien "sämtliche Kultureinrichtungen erneut Anfang November geschlossen" worden, heißt es in der Erklärung des Dirigenten Florian Krumpöck. Dieser kündigt deswegen an, wegen der "dringlichen Notwendigkeit einer verfassungsjuristischen Untersuchung" das Höchstgericht anzurufen. Und er führt an: "Bei der angekündigten partiellen Öffnung Anfang Dezember scheinen Kultureinrichtungen offenbar nicht ...