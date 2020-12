Museen dürfen aufsperren

Nach gleichen Bedingungen wie der Handel dürfen Museen ab nächster Woche öffnen. Für alle anderen Kulturbetriebe heißt es: Warten bis 7. Jänner.

Im Zuge der ersten Lockerungen dürfen ab nächster Woche Museen und Bibliotheken wieder öffnen. Als Bedingung gilt: Besucher und Personal müssen Mund-Nasen-Schutz tragen, und die Zahl der zugleich anwesenden Besucher ist auf einen pro zehn Quadratmeter beschränkt. Auch jedes gastronomische Angebot bleibt untersagt.

Die Öffnung der Museen kommt für viele überraschend. Warum ist sie möglich geworden? Was in den Verhandlungen war schwierig?

Ein Problem sei in der Covid-19-Verordnung die Gleichstellung von Museen - übrigens auch von Theatern, Konzerten und Kinos - mit allen Freizeiteinrichtungen, erläutert Wolfgang Muchitsch, Präsident des österreichischen Museumsbundes im SN-Gespräch. "Natürlich soll ein Museumsbesuch auch unterhalten, und er kann auch lustig sein; doch sehen wir uns eher im Umfeld von Wissenschaft und Bildung." Ob die sonderbare Aufzählung mit Bordellen, Indoorspielplätzen Paintballanlagen, Tanzschulen, Wettbüros, Museen, Theatern, Kinos in einem einzigen Paragrafen in der neuen Verordnung bleibe, wisse er nicht. "Jetzt gibt es die politische Einigung", als nächstes werde dies in eine neue Verordnung gegossen.

Dass im November in Deutschland im novellierten Infektionsschutzgesetz Kunst und Kultur ausdrücklich als Bildungseinrichtungen gelten - und nicht, wie bis dahin, als Freizeit- und Vergnügungsstätten - sei für die jetzige Entscheidung günstig gewesen, bestätigt Wolfgang Muchitsch. Das wichtigste sei allerdings "das Arbeiten hinter den Kulissen" gewesen, vor allem Staatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) "hat sich sehr bemüht, dass Museen und Bibliotheken mit dem Handel mitgehen können".

"Als Museen sind wir im Herzen gespalten", gesteht Wolfgang Muchitsch. Einerseits gebe es eine starke Solidarität als gesamte Kulturbranche, und Museen kooperierten auch viel mit anderen Veranstaltern. Andrerseits sei es richtig, den jetzigen "Sonderweg" gehen zu dürfen - also zu öffnen, während Theater, Kinos und Konzerthäuser zu bleiben müssten. "Wichtig ist, den Menschen wenigstens ein Stück Kunst und Kultur bieten zu können"

Im Unterschied zu Konzerten und Bühnen hätten Museen keine langen internen Vorlaufzeiten und keinen langwierigen Kartenvorverkauf. "Wir können von einem Tag zum anderen öffnen." Außerdem verfügten die meisten Museen über große Flächen, "wir haben meist klimatisierte Räume mit Luftaustausch", und "wir können gut auf Abstände achten". Und: Da es vorerst keine Führungen oder sonstigen Vermittlungsprogramme geben darf, sind sowieso nur Einzelbesucher oder mehrere Personen aus gemeinsamem Haushalt unterwegs.

Alle Museen hätten im Hintergrund eigene Corona-Konzepte sowie Corona-Sicherheitsbeauftragte, zudem müsse jeder Besucher sei das Personal an Kassen und bei der Aufsicht angehalten, Besucher an das Tragen von Mund-Nasen-Schutz und das Einhalten von Abständen hinzuweisen.

Allerdings: Möglich sind zwar Besuche, doch keinerlei Vermittlungsprogramme. Daher sind jene Museen gut dran, die seit dem ersten Lockdown Audioguides aufgerüstet oder digitale Vermittlungen anregender auf den Weg gebracht haben, als beschriftete Bilder ins Netz zu stellen.

Zum Beispiel kann man in der Albertina in Wien am 5. und am 6. Dezember von 16 bis 17 Uhr an online-Führungen teilnehmen und dann in Ruhe die Originale betrachten gehen. Das Kunsthistorische Museum hat über seine App virtuelle Museumstouren im Programm, denen man zu Hause oder im Museum folgen kann.