Zunächst war es ein Witz. Dass in der Covid-19-Verordnung die Museen, bis 2007 im selben Ministerium mit Universitäten, plötzlich hinter Schaustellern, Wettbüros und Indoor-Spielplätzen rangierten, dass Theater, Konzertsäle und Kinos nach "Einrichtungen zur Ausübung der Prostitution" standen, entlockte ein schallendes Lachen: So ist Österreich, wenn die Beamten hastig arbeiten müssen!

Der erste Lockdown ging, der zweite kam, doch Beamte und Politiker fanden offenbar alles so in Ordnung, wie es in der Verordnung stehen geblieben ist: Gastgewerbe, Beherbergungsbetriebe, Sport, ...