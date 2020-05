Offener Brief an die Bundesregierung: "Warum muss Kultur ein Freizeit-Dasein fristen?"

Künstler und Veranstalter fordern direkte Begegnung des Publikums mit Kunst: "Nicht irgendwann, sondern jetzt!"

An Prominenz und künstlerischer Tatkraft ergeben die Namen der Unterzeichner des am Montag publizierten offenen Briefs ein ruhmreiches Österreich-Bild. An erster Stelle steht Gerd Nachbauer, der in unerhörter Konsequenz - seit über vier Jahrzehnten ohne Subvention - die Schubertiade Hohenems veranstaltet. Unterschrieben haben auch Schauspieler wie Andrea Eckert, Peter Simonischek, Sona MacDonald, Erwin Steinhauer, Karl Markovics, Joseph Lorenz und Gerti Drassl, die Musiker Roland Neuwirth, Angelika Kirchschlager und Agnes Palmisano sowie die Dirigentin Michi Gaigg.

Auf Initiative des Dirigenten Florian Krumpöck richten diese Künstler und Veranstalter geharnischte Worte an "Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, Sehr geehrter Herr Vizekanzler, Sehr geehrte Frau Staatssekretärin". Dass der Brief in einem Überlebenskampf verfasst ist, bedeutet der martialische Vergleich: "Als der Luftkrieg seinerzeit über Großbritannien tobte, wurde der damalige Premierminister Winston Churchill, selbst Maler und Literaturnobelpreisträger, dazu aufgefordert, die Kulturausgaben zugunsten des Verteidigungshaushaltes zu kürzen. Seine Antwort lautete: ,Und wofür kämpfen wir dann?'"

Eigentlich erfordere eine Krise von Regierenden Mut, Selbstlosigkeit, Unabhängigkeit und visionären Weitblick. Doch für "Kunst und Kultur als zentraler Säule unserer Gesellschaft" gebe es in der jetzigen Regierung weder ein eigenes Ministerium noch seien diese Agenden mit dem Bildungsressort zusammengeführt. "Warum muss Kultur nun (...) mit dem Sport ein Nischen- bzw. reines Freizeit-Dasein fristen?"

Theater, Opernhäuser, Konzerthäuser, Museen und Galerien "dienen nicht der Belustigung und Zerstreuung braver KonsumentInnen und WählerInnen", heißt es im Brief. Kunst und Kultur dürften daher nicht als "letztes Rad am Wagen behandelt und (...) auf ein Abstellgleis im Warteschleifen-Karussell verbannt werden". Kritisiert wird der Vorrang für angeblich "systemrelevante" Bereiche: "Müssen wir uns von Regierungen im diktatorischen Prinzip erklären lassen, was über Monate oder gar Jahre hinweg ein ,relevanter' oder ,immanenter' Teil des Systems ist und was nicht?"

Kunst ins Digitale zu verlagern gehe "diametral am Wesen derselben vorbei". Wie im Sport künstlerische "Geisterspiele" zu veranstalten sei sogar gefährlich, da sie ein Zerrbild vermittelten: "Kunst mutiert zum Konsumprodukt ohne das unabdingbare, interaktive Erlebnis." Der direkte Kontakt von Kunstwerk und Mensch sei unabdingbar: "Nicht irgendwann, sondern jetzt!"

Das Vertrösten auf Herbst müsse aufhören, fordern die Künstler. Ein Zuwarten auf "die Zeit danach" bedeute vermutlich, dass Häuser und Festivals über Monate oder Jahre zuzusperren seien. Statt eines "Karussells des hilflosen Aufschiebens" müssten Kunst und Kultur trotz Corona möglich werden.

Dafür genügten nicht "Pauschallösungen, die ausschließlich an den Handel angelehnt sind". Oder: Die jüngst getroffene Gutscheinregelung nütze nur großen Konzertveranstaltern, hingegen sei sie für die meisten anderen nutzlos - etwa für Veranstalter vieler sommerlicher Festivals: "Ihr Vorverkauf ist in der Regel komplett eingebrochen, so er überhaupt begonnen hat." Nötig seien nach Genre und Große individuelle Kriterien, die stets an neue Erkenntnisse anzupassen seien. "So viel Zeit muss sein. So viel Kompetenz muss sein. Und so viel Wertschätzung muss sein." Eine Maßnahme wird vorgeschlagen: eine auf Freiwilligkeit und Datenschutz beruhende Kultur-App für Kontaktverfolgung nach Schweizer Vorbild.



Der Wortlaut des Briefs:



Florian Krumpöck

Pianist | Dirigent | Intendant des Kultur.Sommer.Semmering

___________________________________________________________________

Seite 1 von 7

"Kultur ist Lebensweise des Menschen.

Sie ist die Substanz, um die es in der Politik zu gehen hat."

- Richard von Weizsäcker

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler,

Sehr geehrter Herr Vizekanzler,

Sehr geehrte Frau Staatssekretärin,

Wien, den 4. Mai 2020

als der Luftkrieg seinerzeit über Großbritannien tobte, wurde der damalige

Premierminister Winston Churchill, selbst Maler und Literaturnobelpreisträger, dazu

aufgefordert, die Kulturausgaben zugunsten des Verteidigungshaushaltes zu kürzen.

Seine Antwort lautete "Und wofür kämpfen wir dann?". Churchill bewies Weitblick und

setzte die richtigen Signale, Kunst und Kultur auch für spätere Zeiten lebendig zu

erhalten. So natürlich uns die monetäre Sicherstellung der Kulturbetriebe heute auch

vorkommen mag, so eine starke Symbolkraft hatte eine derartige Aussage in einer

Zeit, in der staatliche Kultursubventionen alles andere als selbstverständlich waren.

Kulturschaffende wurden also nicht einfach mit Almosen ruhiggestellt und ein

bedeutender Teil des Kunst- und Kulturwesens zeitgleich stillgelegt, um sich zuerst auf

das "Wesentliche" zu konzentrieren. Historisches Bewusstsein, aber auch eine

Auseinandersetzung mit möglichen Zukunfts-Szenarien verdeutlichen, wie sich ein

drohender kultureller Stillstand auf unsere Zivilisation auswirken könnte.

Sie verantworten ein Ressort, das in seiner Vielfalt, in seiner gesellschaftlichen,

historischen, sozialen, politischen, ja sogar wirtschaftlichen Bedeutung, in seiner

Verknüpfung mit nahezu allen anderen Ressorts schlussendlich das Menschsein an sich

umfasst. "Der Preis der Größe heißt Verantwortung" sagte Winston Churchill.

Verantwortung zu übernehmen hieße hier Mut, Selbstlosigkeit, Unabhängigkeit und

visionären Weitblick zu zeigen. Und das nicht nur, aber vor allem in Zeiten einer Krise

solch historischen Ausmaßes.

Warum haben Sie zugelassen, dass der Kunst und Kultur als zentraler Säule unserer

Gesellschaft ein eigenes Ministerium verwehrt wird? Warum sind Sie in weiterer Folge

nicht dafür eingetreten, die Kulturagenden mit dem Bildungs-Ressort zusammenzuführen,

was nicht nur naheliegend, sondern auch Ausdruck eines visionären

Florian Krumpöck

Pianist | Dirigent | Intendant des Kultur.Sommer.Semmering

___________________________________________________________________

Seite 2 von 7

Gesellschaftsbildes gewesen wäre? Warum muss Kultur nun stattdessen gemeinsam

mit dem Sport ein Nischen- bzw. reines Freizeit-Dasein fristen?

Ist Ihnen bewusst, dass, wie Klaus Zeyringer im Standard vom 8. Juli 2018 notierte,

seit 2012 das Lesepublikum im deutschsprachigen Raum um über 6 Millionen

geschrumpft ist und dass weiters die Akademikerquote in Österreich, aber auch ganz

Europa stetig ansteigt, das allgemeine Wissens- und Kompetenzniveau hingegen

unaufhörlich sinkt?

Die Behauptung, eine Diplomiertenrate würde per se den Kenntnisstand einer

Bevölkerung widerspiegeln, gehört zu einem der schwerwiegendsten Trugschlüsse

unserer Zeit. Erfolgreicher Populismus ist laut Zeyringer der Triumph der

Simplifizierung. Mangelnde Aufnahmefähigkeit komplexer Texte ebnet einem

Schwarz/Weiß-Denken dabei Tür und Tor. Bücher sind Kulturgut, Theater,

Opernhäuser, Konzerthäuser, Museen, Galerien etc. nicht minder. Sie dienen nicht der

Belustigung und Zerstreuung braver KonsumentInnen und WählerInnen. Die Kunst

und Kultur darf daher nicht als Oberflächenpolitur und letztes Rad am Wagen

behandelt werden und mit pseudo-emphatischen Äußerungen, Mut- und

Fantasielosigkeit angesichts der möglichen schwerwiegenden Risiken der Covid-19-

Pandemie auf ein Abstellgleis im Warteschleifen-Karussell verbannt werden!

Kunst lebt in den meisten Fällen vom Kontakt, vom intensiven Austausch zwischen

Kunstschaffenden und dem Publikum, von der direkten Aura des Kunstwerkes und der

gleichen Luft, die KünstlerInnen, Kunstwerk und Publikum im geradezu faustischen

Augenblick des Entstehens atmen. Kunst, die auf einer menschlichen Interaktion

basiert, zu streamen geht daher diametral am Wesen derselben vorbei. Signale, dass

künstlerische "Geisterspiele", wie auch im Sport geplant, eine Möglichkeit wären, den

Kunsthunger der Menschen zu befriedigen, sind geradezu gefährlich, da sie nur ein

Zerrbild vermitteln. Kunst mutiert zum Konsumprodukt ohne das unabdingbare,

interaktive Erlebnis. Das Streamen bedeutet in diesem Fall das Beschreiten einer

Einbahnstraße auf dem Weg ins Unpersönliche und Oberflächliche, von dem viele

Bereiche unseres Lebens ohnehin durchdrungen sind.

So, wie der soziale Kontakt nun wieder weitestgehend ermöglicht wurde, muss auch

der direkte Kontakt zwischen Kunstwerk und Mensch ermöglicht werden! Nicht

irgendwann, sondern jetzt! Dabei darf Ihr Leitspruch ruhig wörtlich genommen

werden: So viel Freiheit wie möglich, so viel Einschränkung (bei gleichzeitiger

genereller Ermöglichung) wie nötig.

Florian Krumpöck

Pianist | Dirigent | Intendant des Kultur.Sommer.Semmering

___________________________________________________________________

Seite 3 von 7

Sollten wir nicht generell die Diskussion, was über eine längere Zeitspanne betrachtet

für eine Gesellschaft systemrelevant oder systemimmanent ist, öffnen? Es mag sein,

dass für einen Teil der Bevölkerung Kunst und Kultur tatsächlich nicht systemrelevant

sind, aber gebietet es nicht das demokratische Prinzip, hier die Bedürfnisse aller

Menschen zu berücksichtigen, ungeachtet davon, ob es sich um Minderheiten oder

Mehrheiten handelt? Oder müssen wir uns von Regierungen im diktatorischen Prinzip

erklären lassen, was über Monate oder gar Jahre hinweg ein "relevanter" oder

"immanenter" Teil des Systems ist und was nicht?

Ein prinzipielles Übereinkommen, dass Kunst und Kultur bereits jetzt, noch während

der Omnipräsenz der Ansteckungsgefahr, in allen Bereichen und unter größtmöglichen

Sicherheitsvorkehrungen ermöglicht werden muss, würde die andauernde Illusion

verhindern, den Herbst als eine "Zeit danach" zu sehen, die dann in regelmäßigen

Abständen weiter nach hinten verschoben wird. Anerkannten wissenschaftlichen

Prognosen folgend hieße ein Zuwarten auf "die Zeit danach" in logischer

Schlussfolgerung nämlich in Wahrheit, dass wir alle Häuser und Festivals vermutlich

über Monate, wenn nicht sogar Jahre komplett sperren müssten. Unabdingbar wäre

daher bereits jetzt ein direktes Bekenntnis zur Kunst und Kultur "trotz"

beziehungsweise "während Corona". Auf dieser Basis könnte dann auch in weiterer

Folge zu beratenden, interdisziplinären Dialogen zwischen medizinischer Wissenschaft

und Kultur eingeladen werden.

Sie haben nun mit sechswöchiger Verspätung und nach verständlicher, medialer

Empörung Gespräche mit einigen tatsächlichen ExpertInnen aus der Kunst- und

Kulturbranche gesucht. Diese dürften, glaubt man den darüber berichtenden Medien,

kontroverse Erkenntnisse und vorerst keine konkreten Ergebnisse gebracht haben.

Bereits bei der Auswahl dieser ExpertInnen bestünde allerdings dringender

Ergänzungsbedarf, da beispielsweise der Veranstaltungsbereich (hier insbesondere die

breit aufgestellte österreichische Sommerfestival-Landschaft) äußerst differenziert zu

betrachtende Anforderungen aufweist und hier die Zeit ganz besonders drängt.

Deutlich über 100 kleine und mittelgroße Sommerfestivals stehen entweder vor dem

saisonalen oder, in Abhängigkeit davon, vor dem kompletten Aus, so sie nicht bereits

abgesagt wurden. Eine Aufrechterhaltung der österreichischen Kulturlandschaft weit

über den Sommer und den Herbst hinaus wird aber durch Pauschallösungen, die

ausschließlich an den Handel angelehnt sind, nicht möglich sein. Verlangen nicht die

aktuellen Lockerungen insbesondere im Bereich der Gastronomie im Sinne der

Branchen-Gleichstellung nach einer ähnlich praktikablen und wohl auch mutigen

Entscheidung für Kulturveranstaltungen? Unabdingbar wären jedenfalls Individual-

Lösungen, die einerseits regelmäßig an die modernsten wissenschaftlichen

Florian Krumpöck

Pianist | Dirigent | Intendant des Kultur.Sommer.Semmering

___________________________________________________________________

Seite 4 von 7

Erkenntnisse angepasst und andererseits interdisziplinär erarbeitet werden. So viel Zeit

muss sein. So viel Kompetenz muss sein. Und so viel Wertschätzung muss sein.

Die Entwicklung neuer Formen von ExpertInnenrunden wäre also von immanenter

Wichtigkeit. Führende ExpertInnen im Gesundheitswesen sowie jene aus möglichst

allen kulturellen Bereichen sollten gemeinsam, nicht getrennt voneinander, an runde

Tische gebeten werden, um kooperierend Lösungen zu erarbeiten, die Grundlagen für

gesetzliche Entscheidungen bilden müssten. Solange kein Dialog dieser Art stattfindet,

wird sich das Karussell des hilflosen Aufschiebens ewig drehen. Geöffnet werden dann

schließlich, wie gerade erlebbar, nur Bereiche mit starken Interessenvertretungen,

starken Lobbyisten und politischer Breitenwirkung.

Eine naheliegende Lösung für Theater, Konzerthäuser, Opernhäuser, Klein-, Mittelund

Großbühnen sowie quasi alle Festivals, die über ein detailliertes, digitales

Buchungssystem sowie eine fixe, nummerierte Bestuhlung verfügen, wäre, wie bereits

vom Direktor des Theaters in der Josefstadt, Herbert Föttinger, politisch und medial

propagiert, ein lückenloses Contact-Tracing, sollte sich dies als das gelindeste Mittel

erweisen. Sämtliche Besucher müssten per expliziter Zustimmung beim Ticketkauf die

Verarbeitung relevanter Daten gestatten, was zu jeder Zeit eine komplette Kontrolle

darüber, wer auf welchem Platz gesessen ist, ermöglichen würde. So könnte die

Grundlage für eine rasche Unterbrechung der Ansteckungskette gewährleistet werden,

sollte ein Corona-Fall auftreten. Ab Mitte Mai setzt beispielsweise die Schweiz

unabhängig von Kunst und Kultur per App und Contact-Tracing auf die Rückkehr zur

Normalität als Preis für die gesellschaftlich notwendigen Lockerungen der Corona-

Maßnahmen. Ab 8. Juni sollen dort (vorbehaltlich des vorangehenden Bundesrats-

Entscheides) auch wieder Theater und Kinos öffnen! Contact-Tracing, adaptiert für den

österreichischen Kulturbetrieb, bei völliger Freiwilligkeit in Einklang mit der geltenden

europaweiten Datenschutz-Grundverordnung zu bringen, müsste eine der

wesentlichen, kulturpolitischen Aufgaben sein.

Wie schön, dass durch den Gesetzesbeschluss zur Gutschein-Refundierung für bereits

abgesagte Veranstaltungen insbesondere für Großveranstalter offenbar eine

praktikable Lösung zur Liquiditätssicherung gefunden wurde und damit die eigentliche

Verantwortung zumindest partiell erfolgreich auf die Konsumenten übertrage wird. Wie

weniger schön, dass bei einer Umsetzung in die Praxis damit die so wichtige

Vertrauensbasis zwischen einem Kleinveranstalter und seinem Publikum aufs

Empfindlichste leiden würde und jede Möglichkeit der Freiwilligkeit im Keim erstickt

wird. Die Beziehung eines Veranstalters zu seinem Publikum ist wie die Beziehung einer

politischen Partei zu seinen WählerInnen: Sie wird über viele Jahre hinweg aufgebaut

Florian Krumpöck

Pianist | Dirigent | Intendant des Kultur.Sommer.Semmering

___________________________________________________________________

Seite 5 von 7

und kann durch eine Fehlentscheidung mit einem Schlag zunichte gemacht werden.

Für die vielen kleineren und mittleren Veranstalter der sommerlichen Festival-

Landschaft ist dieses Gesetz ohnehin nutzlos, ihr Vorverkauf ist in der Regel komplett

eingebrochen, so er überhaupt begonnen hat. Auch gibt es zumeist keine Abo-

Systeme, die diesbezüglich flexible Lösungen zulassen könnten. Ferner erhalten viele

dieser Veranstalter ausschließlich jährliche Förderzusagen. Die mit Stolz präsentierte

Gutscheinlösung ist außerhalb mehrjähriger Förderverträge schlichtweg nicht

umsetzbar. Veranstalter dürfen daher keinesfalls dazu genötigt werden, ihre Liquidität

durch die Gutscheinlösung aufrecht zu erhalten, um damit den Anspruch auf

Entschädigungszahlungen teilweise oder ganz zu verlieren. Hier ist ausschließlich ein

Setzen auf Freiwilligkeit vorausschauend und somit akzeptabel!

Um also sicherzustellen, dass auch in Krisenzeiten insbesondere die performativen

Künste einerseits aktiv bleiben (und sich nicht durch kostenlose digitale Überangebote

selbst demontieren müssen) und um andererseits den Fortbestand unserer reichen

Kulturlandschaft als Teil unserer Identität während und nach der Pandemie zu

garantieren, ersuche ich Sie, folgende Punkte schnellstmöglich zu realisieren:

• Ein prinzipielles Bekenntnis zu allen Bereichen der Kunst und Kultur als relevante,

lebendige Bestandteile einer Gesellschaft, auch in Krisenzeiten.

• Die weitestgehende Ermöglichung kultureller Veranstaltungen unter Berücksichtigung

eines größtmöglichen Schutzes der Bevölkerung und einer der

Kulturnation Österreich würdigen Fairness-Angleichung an andere Branchen.

• Interdisziplinäre Gesprächsrunden mit hochrangigen VertreterInnen möglichst aller

kultureller Bereiche inklusive der bisher größtenteils ausgesparten Sommerkultur

(abseits von Salzburg und Bregenz) gemeinsam mit den einschlägigen BeraterInnen

des Gesundheitsministeriums.

• Schaffung der nötigen gesetzlichen Rahmenbedingungen und Bereitstellung

etwaiger finanzieller Mittel zur Umsetzung eines auf Freiwilligkeit basierenden,

lückenlosen Contact-Tracing-Systems im Zusammenhang mit bestehenden

Ticketing-Systemen speziell für KulturanbieterInnen.

• Keine finanzielle Benachteiligung bei Entschädigungs- und/oder Förderungsauszahlungen

für VeranstalterInnen, die bereits absagen mussten und ihre

Liquidität nicht über die beschlossene Gutschein-Verordnung sichern.

Florian Krumpöck

Pianist | Dirigent | Intendant des Kultur.Sommer.Semmering

___________________________________________________________________

Seite 6 von 7

Stellvertretend für die unterstützenden Kulturschaffenden und Kulturinstitutionen hoffe

ich auf Ihr rasches Handeln und verbleibe mit freundlichen Grüßen,

Florian Krumpöck

1. Gerd Nachbauer, Schubertiade

2. Mag. Wolfang Sturm, Direktion Theater Akzent

3. Nuschin Vossoughi, Intendanz Theater am Spittelberg

4. Michaela Gaigg, L'Orfeo Barockorchester / Donaufestwochen im Strudengau

5. Prof. Elke Hesse, Direktion MuTh, Konzertsaal der Wiener Sängerknaben

6. Thomas Trabitsch, Theatermuseum

7. Dr. Otto Brusatti, Intendant der Beethoven -Kunstwochen 2020 & Badner

Kulturtage

8. Andrea Eckert, Schauspielerin & Intendantin der Raimundspiele Gutenstein

9. Erwin Steinhauer, Schauspieler

10. Alfred Dorfer, Kabarettist

11. Karl Markovics, Schauspieler

12. Johannes Krisch, Schauspieler

13. Angelika Kirchschlager, Sängerin

14. Gerti Drassl, Schauspielerin

15. Ernst Kovacic, Musiker

16. Peter Simonischek, Schauspieler

17. Brigitte Karner, Schauspielerin

18. Fritz Karl, Schauspieler

19. Mag. Ernst Perbin-Vogl, Sargfabrik

20. Albert Hosp - ORF Radio Ö1 & Festival Glatt & Verkehrt

21. Isabell Gustorff, Freie Dramaturgin

22. Agnes Palmisano, Musikerin

23. Joseph Lorenz, Schauspieler

24. Klemens Lendl, David Müller - Die Strottern, Musiker

25. Sona MacDonald, Schauspielerin

26. Traude Holzer, Musikerin

27. Roland Neuwirth, Musiker

28. Mag. Florian Petermann, Vienna Arts Management

29. Mag. Andreas Koepp, Kulturmanager & Veranstalter

30. Stefanie Kopinits, Belcanto Graz

Florian Krumpöck

Pianist | Dirigent | Intendant des Kultur.Sommer.Semmering

___________________________________________________________________

Seite 7 von 7

31. Petra Rodens, Verein Komma Kultur

32. Angela Wandraschek-Strunz, Sängerin

33. Sonja Krenn, Agentur Roadmap Entertainment

34. Dietmar Petermichl, Petermichl Kultursaal

35. Christoph Angerer, Consilium musicum Wien

36. Iris Reiner, Flora, Michael & Leona Rajakowitsch, Promusica Carinthia

37. Fritz Kircher, Musiker & künstlerischer Leiter der Neunkirchner Musiktage,

Mitglied des Haydn Quartetts

38. Hildegard Koller, Burgfestspiele Güssing

39. Kons. Karl - Michael Ebner, Musikfestival Steyr

40. Peter Gillmayr, Musiksommer Bad Schallerbach

41. Harald Wurmsdobler, Pramtaler Sommeroperette

42. Mag. Manuela Trachmann, Taggenbrunner Festspiele

43. Marlene Lacherstorfer, Musikerin

44. Hakon Hirzenberger, Schauspieler

45. Herbert Strobl, Kulturmanager

46. KS Wolfgang Bankl, Sänger

47. Florian Dittrich, Agentur Roadmap Entertainment

48. Paul Gulda, Pianist & Komponist

49. Miguel Herz-Kestranek, Schauspieler & Autor

50. Simon Zöchbauer, Co-Intendant Wellenklänge Festival Lunz am See

51. Christian Knaller, Intendant & Obmann Weissensee Klassik Festival

52. Walter Zeh, Künstlerischer Leiter des Philharmonia Chores Wien sowie seine

185 SängerInnen

53. Mag. Gabriele Korn, Künstlerische und administrative Leitung der

Meisterklassen Gutenstein

54. Julia Lacherstorfer, Intendantin Wellenklaenge, Lunz am See

55. Manfred Schwaiger, Zauberhaftes Kindermusiktheater

56. Elisabeth Sickl, Schloss Albeck