Jochen Jung ist Verleger. Im Jahr 2000 gründet er in Salzburg den Jung u. Jung Verlag. Ein literarischer Botschafter, der die Ästhetik als Antrieb sieht.

Jochen, was willst du einmal werden? "Als Bücherschreiber reicht es vielleicht nicht, aber als Büchermacher, das könnte klappen." Diese Szene spielte sich vor 67 Jahren in Eckernförde an der Ostsee ab.

Heute sitzt der Verleger Jochen Jung in seinem Verlagsbüro in der Hubert-Sattler-Gasse im Zentrum von Salzburg. Seine Verlagsräumlichkeiten gleichen einem Bühnenbild. Manuskripte liegen in einer strukturierten Unordnung, gleich neben dem Eingang ein Lager voller Bücher, teils noch in Papier gehüllt, die Einrichtung minimalistisch, aber klassisch. Thonet-Sessel, Holztische, ...