Russisch und Ukrainisch: Am "Danke" zeigt sich der Unterschied

Wie verwandt zu Russisch oder wie eigenständig ist Ukrainisch als Sprache?

"Danke" auf Polnisch heißt "dziękuję". Auf Ukrainisch gibt es laut weltreisewortschatz.de dafür zwei Wörter; überträgt man kyrillische in lateinische Schrift, lauten sie "dyakuyu" sowie "spasibi". Auf Russisch, ebenso kyrillisch geschrieben, bedankt man sich mit dem Wort, das klingt wie "spasibo".

Ist also Ukrainisch ein Mittelding zwischen Polnisch und Russisch? Oder stimmt, was es in Russland heißt, dass das Ukrainische eine Art Dialekt des Russischen sei? Beidem widerspricht die Salzburger Universitätsprofessorin für Linguistik mit Schwerpunkt slawischer Sprachen, Imke Mendoza. ...