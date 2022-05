Wie schmecken Rezepte aus dem 16. Jahrhundert?

Eine skandalöse Liebe ging auf besondere Weise durch den Magen - als Mandeltorte oder als raffiniertes Plamantschi. Katharina Seidl, Kuratorin auf Schloss Ambras in Innsbruck kocht Rezepte von Philippine Welser aus dem 16. Jahrhundert nach - und macht so manche geschmackliche Entdeckung.

Die Mandeltorte aus dem Kochbuch Philippine Welsers ist kinderleicht im Vergleich zu dem, was Katharina Seidl an küchentechnischen Abenteuern auf sich genommen hat. Die Kuratorin in Schloss Ambras konnte den ersten Lockdown 2020 so gut dafür nutzen, weil sie keinen Laptop für Heimarbeit hatte. Also verlegte sie die Heimarbeit in die Küche und begann ihr kniffliges Werk: Philippine Welsers Rezepte nachzukochen.

Deren zunächst heimliche Ehe mit Erzherzog Ferdinand II. von Tirol, Sohn und Bruder je eines habsburgischen Kaisers, ...