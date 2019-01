Oscar-Rennen: Und ewig erzählen die Männer

Mit jeweils zehn Nominierungen sind "Roma" und "The Favourite" in diesem Jahr die Favoriten bei der Oscarverleihung. Aber manche Dinge ändern sich nie.

Der eine ist ein Film in Schwarz-Weiß, der von der Streamingplattform Netflix produziert wurde, der andere ein dunkelbuntes Kostümdrama über Intrigen unter Hofdamen der kranken Queen Anne zu Anfang des 18. Jahrhunderts: Alfonso Cuaróns "Roma" und Yorgos Lanthimos' "The Favourite" (ab Freitag im Kino) treten bei der Oscarverleihung mit je zehn Nominierungen gegeneinander an. Chancen haben sie jeweils in den Kategorien für Haupt- und Nebendarstellerinnen, den besten Film und die beste Regie sowie in weiteren Sparten. Beide Filme handeln von weiblichen Erfahrungswelten: "Roma" ist das Panorama eines Stadtviertels von Mexiko-Stadt Anfang der politisch explosiven 70er-Jahre, aus der Sicht der Hausangestellten Cleo (Yalitza Aparicio), die für eine weiße Familie sorgt und behandelt wird, als sei sie ein Kind. "The Favourite" handelt von der Hofdame und Geliebten der englischen Königin, die von einer armen Cousine aus der Gunst der Monarchin verdrängt wird, ein sarkastisches Drama in neondüsteren Gefühlsschattierungen.