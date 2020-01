Über die offene Wunde Auschwitz schreiben

Wie lässt sich in Sprache bringen, wo die Wörter versagen? Nur unzureichend ist zu vermitteln, was es bedeutet hat, in ein Vernichtungslager gebracht und dem Sadismus von Wärtern ausgesetzt worden zu sein, für die Häftlinge keine Menschen waren. Sie konnten mit ihnen anstellen, was immer ihnen beliebte. Und das machten sie auch.



Primo Levi: Nüchterne Prosa über die Zeit im KZ "Ist das ein Mensch?" heißt denn auch der 1958 erstmals erschienene Bericht von Primo Levi, der nüchtern beginnt: "Am 13. Dezember 1943 wurde ich von der ...