Dirigent aus Kiew: "Alles ist gestoppt, in der Oper ist niemand"

Der Musikchef der Nationaloper in Kiew, Mykola Diadiura, wurde in Polen vom Kriegsbeginn in seiner Heimat überrascht. Jetzt ist er in Österreich.

Eigentlich war Mykola Diadiura nur für ein paar Tage von Kiew in die zentralpolnische Stadt Bydgoszcz gereist, um dort seinen Zweitberuf als Chefdirigent des Pommerschen Symphonieorchesters anzutreten. Tags zuvor hatte er noch in der Nationaloper in Kiew, deren musikalischer Direktor er ist, eine Repertoirevorstellung von "Nabucco" dirigiert. An diesem 19. Februar sei in der Kiewer Oper noch "absolut normales Leben" gewesen, "mit Musik", erzählte Mykola Diadiura am Donnerstag im SN-Interview. Viele Kiewer seien in Theater und Konzerte gegangen, "niemand erwähnte ...