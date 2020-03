kleinePauseMozart: Den Noten beim Klingen zuschauen

Was kann die Digital-interaktive Mozart-Edition? Folgendes 12-minütige Video erläutert die Eintrittsmöglichkeiten in eine große, weite Welt der digitalisierten Werke von Wolfgang Amadé Mozart.

Die Digital-interaktive Mozart-Edition (DIME) ist ein jahrelang gemeinsam aufgebautes Projekt der Stiftung Mozarteum in Salzburg und dem Packard Humanities Institute in Los Altos, Kalifornien - als Fortsetzung der jahrzehntelang in Salzburg herausgebrachten Neuen Mozart-Ausgabe (NMA). Ziel ist, das gesamte kompositorische ...