Schauspielhaus Salzburg: Am Streit um eine Niere zerbrechen Ehen

Eine schwere Krankheit stellt eine Ehe auf die Probe. Im Schauspielhaus wird das brisant und lustig.

"Ich will deine Niere nicht!" An diesem Satz zerschellt die Ehe von Arnold und Kathrin. Zwar wird es noch gut eine Stunde dauern, bis Kathrin die Architektenwohnung samt Architekten verlassen wird. Doch so abweisend, wie Arnold im Theaterstück "Die Niere" auf die Mitteilung von Kathrins Niereninsuffizienz reagiert, und so deftig wie aufbrausend Antony Connor diesen Macho-Architekten spielt, erschiene ihre Ehe unrettbar, kämen nicht zwei Freunde.

Das Schauspielhaus Salzburg beginnt die Saison mit dem 2018 in Berlin uraufgeführten Theaterstück des Vorarlbergers Stefan Vögel. Dessen etwa 90-minütiger verbaler Schlagabtausch trifft sofort die Frage, wie viel Liebe für eine Nierenspende erforderlich ist. Und auch "Spendest du mir eine Niere?" richtet man ja nicht an jeden Vorbeikommenden. Kathrin richtet diese Frage nicht einmal an Arnold, aber mit welchen Vorbehalten und Einwänden der sie vorwegnimmt, entblößt seinen Egoismus.

"Die Niere" vermittelt eingängige Ehestreitlogik sowie seichte Organspende-Moral und ist selten subtil. Regisseur Jérôme Junod kann in dem immensen Plastikgebilde von Ausstatterin Nora Pierer - laut Programmheft eine "etwas wahnwitzig designte Architektenwohnung, deren Ästhetik zwischen Neo-Seventies und Innereien schwankt" - kaum mehr ausrichten, als die Kräfte der Schauspieler zu mobilisieren. Und die sind beträchtlich.

Vor allem bezaubert Ulrike Arp als teils zickige, teils kesse Freundin des Hauses, die auf lila Pumps herumstöckelt, zärtlich nestelt, wenn sie ihre Covid-19-Maske im Brillenetui verstaut, hyperkluge Apothekerinnen-Argumente extemporiert und sich zwischendurch als possessive Ehefrau, verlogene Seitenspringerin und kalte Nieren-Tausch-Verhandlerin verrät. Olaf Salzer, willigster Nierenspender von allen, changiert vom gutmütigen Humanisten zum eifersüchtigen Mann der Apothekerin. Der beiden Ehe geht als Kollateralschaden des allgemeinen Nierenstreits in die Binsen. Zum Schluss ist's ein Scherbenhaufen von Lüge und Ehebruch, aber gar nicht tragisch.



Theater: "Die Niere", Schauspielhaus Salzburg, Studio, bis 30.10.