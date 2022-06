11 Tipps für den Sommer: Vom Eiswasser bis zur Pfefferminze

Endlich Sommer! In den nächsten Monaten erwarten uns viele Sonnenstunden und laue Sommernächte, die zum Grillen einladen. Dies bedeutet jedoch auch, das unsere Haut durch die Sonne stark beansprucht wird. Und die warmen Nächte erschweren für viele das Einschlafen. Wir liefern Tipps für Haut, Haar und Gesundheit und haben wertvolle Ratschläge rund um die Grillsaison.

Haut und Haar

Nagellack trocknen - mit Eiswasser

Sie haben keine Lust, ewig zu warten, bis der frische Nagellack endlich getrocknet ist? Wenn Sie sich eine Schüssel mit Wasser und Eiswürfeln vorbereiten und nach dem Lackieren die Nägel hineinhalten, dann können Sie die Wartezeit verkürzen.

SN/guelt - stock.adobe.com So wird Lack schneller trocken.

Pfefferminze als Energiekick

Die Minze hat als Inhaltsstoff einen kühlenden Effekt auf der Haut. Also erfrischt die Pfefferminze und schenkt neue Energie. Und das nicht nur von außen, sondern auch von innen. Fügen Sie doch Ihrer Limonade ein paar Minzblätter hinzu. Frischekick von außen: Besorgen Sie sich eine Creme oder ein Gel, wo Pfefferminzextrakt enthalten ist, und bewahren diese einfach für den zusätzlichen Frischefaktor vor dem Auftragen im Kühlschrank auf.

Anleitung für eine Pfefferminz-Gesichtsmaske

Pürieren Sie zwei Handvoll frischer Pfefferminzblätter mit einem Esslöffel Heilerde. Fügen Sie einen kleinen Becher Naturjoghurt und zwei Esslöffel Honig hinzu und vermengen alles gut. Nun tragen Sie Ihre Maske auf das gereinigte Gesicht auf und lassen die Maske gut zehn Minuten einwirken. Danach waschen Sie alles gründlich mit warmem Wasser ab.

SN/Esin Deniz - stock.adobe.com Pfefferminze kühlt angenehm.

Nachthemd im Kühlschrank

In besonders heißen Nächten könnten Sie Ihren Pyjama in einen Plastiksack verpacken und diesen untertags in den Kühlschrank legen. Vor dem Schlafengehen können Sie so in die gekühlte Wäsche schlüpfen. Das ist eine herrliche Erfrischung vor der Nachtruhe. Sie könnten auch zusätzlich das Leintuch abziehen und auch im Kühlschrank vorkühlen.

Grillen

Öl zum Grillen

Natives Olivenöl ist eines der beliebtesten Öle. Aber fürs Grillen ist es eher ungeeignet. Es verbrennt sehr leicht auf dem Grill und raucht. Verwenden Sie besser andere Pflanzenöle, um das Fleisch oder das Gemüse zu marinieren.



SN/ivanko80 - stock.adobe.com Mit einfachen Tricks zum besseren Grillergebnis.



Würzen

Den besten Geschmack erzielt man, wenn man das Grillgut über Nacht in der Marinade ziehen lässt. Dabei sollten Sie das Salz immer erst in den letzten Stunden vor dem Grillen hinzufügen. Optimal wäre, auch wenn Sie keine Marinade verwenden: am Ende der Grillzeit salzen oder überhaupt erst dann, wenn das Grillgut fertig ist. Das Salz entzieht dem Fleisch nämlich Flüssigkeit. Fügt man zur Marinade eine säurehaltige Zutat hinzu (wie etwa Essig, Wein, Fruchtsaft oder Joghurt), wird das Fleisch beim Grillen etwas zarter.

Ohne Vorheizen geht es nicht

Man sollte nichts auf den Griller legen, bevor er nicht eine ordentliche Betriebstemperatur erreicht hat. Hat der Rost bereits eine hohe Temperatur, bleiben die Lebensmittel beim Grillen weniger leicht kleben. Durch das Vorheizen werden außerdem Bakterien oder Reste von Reinigungsmitteln verbrannt.

Auch das Grillgut braucht die richtige Temperatur

Fleisch sollte erst gegrillt werden, wenn es Zimmertemperatur hat. Es sollte also nicht direkt aus dem Kühlschrank auf den Rost gelegt werden. Hat es Raumtemperatur, so gart es nämlich gleichmäßiger durch und entwickelt einen besseren Geschmack.

Gemüse

Am besten eignen sich fürs Grillen Gemüsesorten, die nicht allzu viel Wasser enthalten. Das sind beispielsweise: Paprika, Melanzani, Champignons und Maiskolben.

In der Ruhe liegt die Kraft

Wenn Sie etwa ein Steak direkt vom Grill servieren, dann würden Sie auf zusätzlichen Genuss verzichten. Es könnte sein, dass es zäher ist und der Saft beim Anschneiden aus dem Fleisch läuft. Lassen Sie es hingegen für gut zehn Minuten in Alufolie ruhen, dann kann das Steak den Saft gut aufsaugen. Wichtig: Das Fleisch sollte nach dem Ruhen auf keinen Fall mehr der direkten Hitze ausgesetzt werden.

Einmal reinigen, bitte

Nach dem Grillen sollten Sie den Rost immer gut reinigen. Am besten geht das, wenn er noch warm ist, mit einer Drahtbürste.