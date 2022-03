Frühlingsboten für Bienen

Tag für Tag gewinnt die Sonne an Kraft und so sprießt es und die Insekten sind bereits eifrig unterwegs.

Gerade den Bienen können die Gartlerinnen und Gartler mit der richtigen Wahl der Pflanzen helfen. Hier kommen die besten Bienenpflanzen zum Saisonstart.

Schneeglöckchen

Galanthus nivalis, das heimische Schneeglöckchen, ist der Frühstarter. Unter Laubgehölzen fühlen sich diese Geophyten, wie sie botanisch heißen, am wohlsten. Wer Schneeglöckchen vermehren will, gräbt die Horste gleich nach der Blüte aus, zerteilt und pflanzt sie sofort wieder.

Winterlinge

Die gelben Blüten sind der Magnet für Bienen. Eranthis hyemalis gehören zu den Pflanzen, die sich extrem schnell vermehren. Die Pflanzen setzen viele Samen an, die genau nach einem Jahr keimen.

Duftheckenkirschen

Lonicera x purpusii gehört zu meinen absoluten Favoriten. Die kleinen gelben Blüten duften betörend und locken Insekten aller Art an. Der kleine Strauch wächst praktisch überall und sollte wenig geschnitten werden.

Krokusse

Ob die ganz kleinen Botanischen Krokusse, die besonders früh blühenden Elfenkrokusse oder die violetten, weißen, gelben und in vielen Schattierungen blühenden Großblütigen Krokusse - sie alle sind für die Bienen besonders attraktiv. Gleich vor Blühbeginn etwas organisch düngen.

Palmkätzchen

Das lernt man schon in der Schule: Die blühenden Kätzchen der Weide sind eine der ersten Nahrungen für unsere Bienen. Weiden gibt es in vielen Sorten. Die auffälligsten Blüten hat Salix caprea - die Sal-Weide. Wichtig bei allen Kätzchenweiden: Nach der Blüte sollte man sie kräftig zurückschneiden. Denn nur auf den einjährigen, also den neuen Trieben gibt es im nächsten Jahr Blüten.

Blausternchen

Fühlen sich Scilla siberica im Garten wohl, dann breiten sie sich in kurzer Zeit zu großen Teppichen aus. Die Pflanzen vermehren sich sehr gut durch Samen, die schon nach wenigen Jahren wieder blühen.

Palmblatt-Schneerose

Eigentlich heißt sie ja Stinkende Nieswurz - Helleborus foetidus -, doch dieser Name trügt. Es ist nur die Wurzel, die beim Ausgraben so unangenehm riecht. Ansonsten ist diese Pflanze eine echte Attraktion für viele Bienen. Und: Sie sät sich selbst aus.

Dirndlstrauch

Heimischer geht es nicht: Cornus mas - die Kornelkirsche - gehört zu den problemlosesten Frühlingsblühern, sie versorgt Insekten aller Art mit Pollen und Nektar. Die Gehölze lassen sich besonders gut schneiden und liefern dann im Herbst die saftigen Früchte für Marmeladen und Säfte. Die beste Sorte: Jolico.

Schlehe

Die weißen Blütenwolken erscheinen lange vor dem Laubaustrieb und sind eine richtige Nektar-Oase für Bienen. Prunus spinosa gehört zu den dankbarsten Wildgehölzen, auch wenn sie manchmal durch die Wurzelausläufer lästig werden kann. Allerdings festigt sie perfekt die Böden und kann so als Hangbepflanzung genutzt werden.