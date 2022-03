Frühlingstipps für den Alltag

Wenn die Temperaturen steigen, dann zeigt sich die Natur in ihren schönsten Kleidern. Doch nicht nur im Freien ist Veränderung angesagt, auch für uns kündigt die schöne Jahreszeit einen Wandel an. Der perfekte Zeitpunkt um beim Frühjahrsputz zu Hause Ordnung zu schaffen und sich selbst mit Marillen-Peeling, mehr Farbe und Co. zu verwöhnen und auf die warmen Tage einzustimmen.

Haut und Nägel

Zitrone für die Fingernägel

In Kombination mit Olivenöl pflegt und stärkt die Zitrone die Fingernägel. Außerdem kann die Zitrone auch leichte Verfärbungen aufhellen. Vermengen Sie dafür etwas Olivenöl mit frisch gepresstem Zitronensaft und reiben Sie mit dieser Mischung Ihre Nägel ein.

Strahlender Nagellack



SN/bublik_polina - stock.adobe.com Leuchtende Farben auf den Fingernägeln.

Ja, jetzt darf man wieder tief in den Farbtopf greifen - strahlend bunte Fingernägel machen nach dem grauen Winter besonders viel Spaß. Wenn Sie statt eines farblosen einen weißen Grundlack verwenden, dann strahlen die aufgetragenen Farben danach umso mehr.

Marillen-Peeling

Gerade im Frühling tut dem Körper ein sanftes Peeling besonders gut. Abgestorbene Hautschuppen werden dabei entfernt und das unterstützt die Zellerneuerung. Die peelende Reinigung regt die Durchblutung an. Bei dieser Variante werden durch den traumhaften Duft zusätzlich die Sinne verwöhnt. Für das Peeling benötigen Sie lediglich groben Zucker und Marillenkernöl. Reiben Sie nach der Reinigung - am besten gleich in der Dusche - den Körper mit dieser Mischung ein und spülen Sie alles mit lauwarmem Wasser ab. Reiben Sie sich danach nicht trocken, sondern lassen Sie das restliche Öl noch in die Haut einziehen.

Küche

So bleibt Spargel länger frisch



SN/Birgit Reitz-Hofmann - stock.ado Gut gewickelt: Frischekick für weißen Spargel.

Ungeschälter Spargel bleibt so im Kühlschrank ein paar Tage länger frisch: Wickeln Sie die Stangen vollständig in ein feuchtes Geschirrtuch. Achten Sie nur darauf, dass keine anderen Lebensmittel nebenbei aufbewahrt werden, die recht geruchsintensiv sind. Gerade von Käse oder Wurst kann der Spargel sonst rasch den Geruch annehmen.

Grüner Spargel sollte hingegen stehend aufbewahrt werden. Das geht am besten wie bei einem Blumenstrauß - in einem hohen Gefäß mit ein wenig Wasser, in dem die Spargelenden stehen.

Frühjahrsputz im Haushalt

Gebissreiniger - ein vielseitiger Helfer

Die Tabs für die Reinigung der dritten Zähne haben ein paar gute Eigenschaften, die man auch für den Frühjahrsputz ideal nutzen kann: Sie lösen hartnäckige Verschmutzungen, sollen Keime abtöten und bleichen sanft. Bei der Reinigung von Thermoskannen und schmalen Karaffen kommen sie zum Einsatz. Diese Behälter passen oft kaum in den Geschirrspüler, aber mit den Gebissreiniger-Tabs geht das Säubern einfach: Warmes Wasser einfüllen, ein Tab dazu und warten, bis sich der Reiniger aufgelöst hat. Gut mit Wasser nachspülen.

Seidenstrumpf-Sauger

Ohrringe, winzige Schrauben, bunte Perlen und Kugeln - unter der Couch oder unter dem Kasten können sich oft kleine Teile zum Staub gesellen, die man nicht unbedingt beim Staubsaugen einsaugen will. Ziehen Sie einen alten Seidenstrumpf über das Saugrohr Ihres Staubsaugers und ersparen Sie sich somit das Wühlen im Staubbeutel.

Sauberer Kühlschrank



SN/New Africa - stock.adobe.com Beim Frühjahrsputz den Kühlschrank nicht vergessen.

Mit der Zeit entstehen im Kühlschrank manchmal Keime und unangenehme Gerüche. Deshalb sollte auch dieses Gerät immer wieder gut gesäubert werden.

Zuerst muss der Kühlschrank dafür natürlich leer sein. Außerdem ist es ratsam, vor der Reinigung den Stecker zu ziehen. Jedes Fach, jede Ablage und alle Seitenwände werden geputzt. Essigwasser oder Zitronensäure sind passende Hausmittel - sie neutralisieren unangenehme Gerüche und entfernen Keime. Und: Auch die Außenseiten sollten immer wieder mal gewischt werden.

Gefrierfach abtauen

Wenn sich eine dicke Eisschicht im Eisfach gebildet hat, dann benötigt das Gerät wesentlich mehr Energie, um die Lebensmittel zu kühlen. Deshalb sollten Sie etwa zwei Mal im Jahr Ihren Gefrierschrank abtauen. Auch hier gilt: Zuerst muss das Fach leer und das Gerät ausgeschaltet sein. Wenn Sie nun eine Schüssel mit heißem Wasser hineinstellen und die Tür schließen, dann schmilzt das Eis etwas schneller und Sie können das entstandene Wasser mit einem Lappen aufwischen.

Lappen und Schwämmchen reinigen

Auch die Putzutensilien sollten regelmäßig ausgetauscht werden. Aber zwischendurch kann auch eine kleine Essigkur die Reinigungshelfer desinfizieren: Geben Sie Ihren Schwamm oder den Putzlappen einfach fünf Minuten lang in ein Essigbad. Am besten eignet sich hierfür mit Wasser verdünnte Essigessenz. Spülen Sie danach alles gründlich aus und schon sind Lappen und Schwamm wieder einsatzbereit.

Salzränder von Schuhen entfernen





SN/kichigin19 - stock.adobe.com Salzränder entfernen.

Gerade nach dem Winter bleiben bei einigen Schuhen weiße Ränder vom Straßensalz.

Das hilft dagegen: Tauchen Sie ein sauberes Baumwolltuch in Milch. Drücken Sie das Tuch aus und reiben Sie damit behutsam über die Ränder, bis diese nicht mehr zu sehen sind. Die Milchrückstände entfernen Sie mit ein wenig warmem Wasser und einem frischen Tuch. Danach noch trocken tupfen.