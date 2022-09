Köstliche Termine im Herbst

Vorschläge für den Gourmetkalender. Eine Auswahl spannender Events in Österreich und bei den Nachbarn.

Bad Kleinkirchheim

Bis 8. Oktober

Kulinarische Nächte: hohe Kochkunst von 13 Köchen und heimische Produzenten.

www.kulinarischenaechte.at

Wien

Bis 9. Oktober

Die Kaiser Wiesn im Prater grüßt München - drei Festzelte, fünf "Almen", Musik.

www.kaiserwiesn.at

Wels

Bis 16. Oktober

Während der "Voi Guad"-Genusswochen verwandelt sich Wels in eine Schmankerlmeile zu reduzierten Preisen.

www.wels.at

Maribor

29. September - 2. Oktober

Genussvolle Ehrung der ältesten Rebe der Welt: Guinness-Buch-Rekordhalterin.

www.visitmaribor.si/de

Görz

29. September - 2. Oktober

"Gusti di Frontiera", das größte Wein- und Gastronomiefestival im Triveneto: Hunderte Ess- und Weinstände zu Themen und Regionen.

www.gustidifrontiera.it

Brixen

30. September

Der Südtiroler Brot- und Strudelmarkt stellt Brot und echten Apfelstrudel aus verschiedenen Talschaften vor.

www.brotmarkt.it

Graz

30. September - 1. Oktober

Beim Biofest tischen die steirischen Biobetriebe am Grazer Hauptplatz auf.

www.bio-austria.at

Bologna

30. September - 2. Oktober

Ein Fest für die berühmte Wurst: "Mortadella please!", mit Verkostungen und Besuchen bei Produzenten.

www.mortadellaplease.eu

Kitzbüheler Alpen

30. September - 7. Oktober

Bei "KAT Walk trifft KochArt" geht's mit Bergwanderführer zu Betrieben mit regionalen Küchenschmankerln.

www.kochart.tirol

Hadres

1. Oktober, 5. November

Köllagossnmarkt in der längsten geschlossenen Kellergasse im Pulkautal.

veranstaltungen.weinviertel.at

Izola

1. Oktober

Der "Geschmackspier" an Sloweniens Adria macht die Mole zum Streetfood-Spot.

www.visitizola.com

Comacchio

1. - 16. Oktober

Das Aalfest feiert den König der Lagune. Mit vielen Fischgerichten in der Altstadt.

www.sagradellanguilla.it

Spitz

1. - 26. Oktober

Der Weinherbst lädt ins Schloss, ins Schifffahrtsmuseum und die Weinterrassen.

www.spitzerweinherbst.at

Linz

1., 7., 15. und 21. Oktober

Drei Stunden "Food Safari": kulinarische Reise vom Südbahnhofmarkt ins Zentrum.

www.biancaisst.com

Bieno

2. Oktober

Im Trentiner Valsugana huldigt man beim Radicchio-Fest allen Spielarten des köstlichen Bittergemüses.

www.visitvalsugana.it/de

Bad Ischl

3. Oktober

Am jährlichen Liachtbratlmontag - UNESCO-Kulturerbe - gibt's in und um Bad Ischl das traditionelle "Bratl".

badischl.salzkammergut.at

Nova Gorica

5. Oktober

Der Food Truck von "Open Kitchen" mit innovativer slowenischer Küche macht halt.

www.odprtakuhna.si/en/

Pilsen

7. und 8. Oktober

Das Pilsner Fest lädt zu Musik, Zapfschule, Küferhandwerkschau, Bier & Kulinarik.

www.visitpilsen.eu/de

Lovran

7. - 9. Oktober

Marunada heißt das traditionelle Fest für die Edelkastanie in der Kvarnerbucht.

visitlovran.com/en

Steirisches Apfelland

8. Oktober

Die traditionelle Sturmwanderung am Buschenschankweg führt zum Genuss.

www.steiermark.com

Ascona

8. Oktober

Das Kastanienfest am Ufer des Lago Maggiore feiert die Maroni in all ihren Varianten.

www.amascona.ch

Motovun

22. Oktober

Das Teran & Trüffel Festival feiert den Rotwein und die kostbaren Knollen Istriens.

www.tz-motovun.hr

Prag

22. Oktober

Brust oder Keule am Prager Gänsefest: Spezialitäten vom köstlichen Federvieh.

www.prague.eu/en

Unterach

22. Oktober

Das Kastanienfest rund um die Maroni lädt zur Wanderung im Edelkastanienwald.

www.attersee-attergau.salzkammergut.at

Gardasee

22. - 23. Oktober

"Frantoi Aperti" heißt das Motto in sieben Olivenölmühlen am Gardasee, Osterien servieren die Gerichte.

www.gardatrentino.it/de

Kellergasse Maulavern

29. Oktober

Das Kürbisfest im Weinviertler Kellergassenambiente bietet Spezialitäten und Deko, Weine und Kunsthandwerk.

veranstaltungen.weinviertel.at

Horitschon

29. und 30. Oktober

Bei offenen Kellertüren beim Rotweinherbst plaudern die Winzer mit den Gästen.

www.horitschon.com

Ferrara

4. - 6. November

Die historische Altstadt wird zu einer Festtafel, mit Shows und Degustationen.

www.ferrarafoodfestival.it

Schloss Hof

6. November

Kaiserliche Tea-Time zwischen Pomeranzen und Granatäpfeln der Orangerie von Schloss Hof, samt Führung.

www.schlosshof.at

Šmartno

12. und 13. November

Beim Martinsfest im slowenischen Collio gibt's Weine von gut 30 Winzern der Region.

www.brda.si

Brünn

12. - 15. November

Beim Martinsfest werden südmährische Jungweine und Schmankerl verkostet.

www.vinazmoravyvinazcech.cz/en