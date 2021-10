Fragen zum herbstlichen Garten

Karl Ploberger beantwortet Leserfragen rund um das Garteln zur herbstlichen Jahreszeit.

Wie pflanze ich möglichst effizient eine große Anzahl von Narzissen in meiner Blumenwiese? Jede Zwiebel einzeln setzen macht extreme Mühe! Ich steche dafür immer Rasenziegel im Format 20 mal 20 Zentimeter mit dem Spaten aus, möglichst 15 Zentimeter tief. Dann lockere ich die Erde darunter ein wenig und setze etwa fünf bis zehn Zwiebeln (je nach Sorte) ein. Dann wird der Rasenziegel wieder aufgelegt und vorsichtig festgetreten. Im Frühjahr sind dann in der Wiese in unregelmäßigen Abständen die "Narzissen-Nester". Wenn ...