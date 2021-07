Islandpferde: die Freundlichen mit Extragang

Islandpferde sind unkompliziert, robust und haben einen freundlichen Charakter - die idealen Familien- und Freizeitpferde also. Und sie können fünf Gangarten anstatt der üblichen drei: Schritt, Trab, Galopp, Tölt und Rennpass.

Gerade einmal vier Tage alt ist der kleine Jarl, aufgeweckt trottet er neben Stute Freya auf die Wiese vor dem Haus zum Fototermin. Die Nervosität, bis die richtige Position gefunden ist, überbrückt er mit einem kräftigen Schluck bei seiner Mutter. Begleitet haben ihn die Reitschülerinnen Luisa, Theresa, Elea und Anna-Katharina, die seit etwa einem Jahr mit Begeisterung Unterricht nehmen. "Auf dem Pferd fühle ich mich so entspannt", bringt es Theresa auf den Punkt. Jede von ihnen hat ein Lieblingspferd, Brana, Jon, Röst und Smella mit Namen. Sofern es bei ihren Reitstunden verfügbar ist, dürfen sie es reiten. "Alle ohne eigenes Pferd können einen Wunsch nach einem bestimmten Tier nennen, aber immer geht es sich halt nicht aus", erklärt Birgit Ledl.

160 Pferde genießen das Leben am Reiterhof in Innerroid

SN/ricky knoll Islandpferde sind unkompliziert und robust.

Sie übernimmt jeweils die Einteilung und kümmert sich um alles Organisatorische auf dem Islandpferde-Reiterhof Burghauser, den sie gemeinsam mit Ehemann Gerhard führt. Dieser hat 2004 die Landwirtschaft von der Mutter übernommen, die den Hof nach dem frühen Tod des Vaters führte. "Pferde hatten wir schon immer, ursprünglich neben den Kühen, die wir dann aufgegeben haben. Nach und nach wurden es halt immer mehr Pferde", erzählt er. Um die 160 genießen derzeit das Leben auf der weitläufigen Anlage im Dorf Innerroid, etwa die Hälfte gehört zum Hof, die andere Hälfte sind Einstellpferde. "Unser Dorf hat mehr Islandpferde als Einwohner", betonen die Ledls mit einem Schmunzeln.

Reiterferien sehr beliebt

Ein Mal pro Jahr verbringt Gerhard Ledl eine Woche in Island, wo er bei den dortigen Bauern geeignete Pferde für die Zucht auswählt. Acht bis zehn Fohlen pro Jahr kommen bei ihm auf die Welt. Ein Teil bleibt, die anderen werden als Vierjährige weiterverkauft. Äußerst beliebt sind die Reiterferien auf dem Burghauser-Hof, immerhin seit 1701, also seit 320 Jahren im Familienbesitz. Eine Woche lang verbringen Kinder ab etwa acht Jahren in den Sommerferien bei Vollpension, Reitstunden, Ausritten und Rundumbetreuung auf dem Hof.

Reitkurse, Reiterferien, Schulsportwochen

SN/ricky knoll Gerhard Ledl mit Stute Freya, Fohlen Jarl, Luisa, Theresa und Elea.

Ebenso werden Reitkurse für Jung und Alt angeboten. Jeden Sonntag im Frühling und im Herbst gibt es für Interessierte mehrstündige Ausritte mit einer Reitlehrerin. Dazu sollten jedoch bereits Reitkenntnisse vorhanden sein. Ausgesuchte Reitwege in der malerischen Umgebung Richtung Irrsee gehören ebenso zum Programm wie Zweitagesritte mit Übernachtung im Kobernaußerwald. Für Schulen stehen Schulsportwochen im Angebot.

Wissenswertes rund ums Pferd lernen

Bei den Reitkursen - Kinder ab Schulreife können teilnehmen - wird alles Wissenswerte rund um das Pferd gelehrt: Umgang, Pflege, Haltung, Fütterung, Sattel- und Zaumzeugkunde gehören dazu. Im hauseigenen Shop gibt es die komplette Ausstattung, wenn gewünscht.

Mehr Infos: www.burghauser.at