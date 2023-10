Ab in die Pension?

Österreichs Gesetzgeber klebt ein Ablaufdatum auf Berufstätige, kritisieren Experten. Dabei wollen immer mehr fitte Menschen 60 plus länger arbeiten.

"Be useful" - sei nützlich. Der Tipp des 76-jährigen Arnold Schwarzenegger im Netflix-Porträt über sein Leben ist kurz und knackig. Dabei macht der Multimillionär den Stall sauber, füttert Pony und Esel. Nun ist die Karriere des steirischen Polizistensohns, der "Terminator" und Weltstar wurde, mit gewöhnlichen Lebensverhältnissen nicht vergleichbar. Jedoch will eine steigende Zahl an Menschen auch im pensionsfähigen Alter noch etwas Sinnvolles tun und sich "nützlich" fühlen. In Österreich werde man jedoch "in die Pension verräumt", brachte eine Kommentatorin in einer österreichischen Tageszeitung es kürzlich auf den Punkt.

Wer 45 Versicherungsjahre hat, bekommt deutlich mehr Pension

Während in Schweden, Dänemark, Deutschland, Estland oder den Niederlanden die Erwerbsquote der 55- bis 64-Jährigen zwischen 71,4 und 76,8 Prozent liegt, sind es in Österreich nur 55,4 Prozent (Zahlen: Agenda Austria). Im Vorjahr waren lediglich 11,1 Prozent der 65-jährigen Männer im Erwerbsprozess und nur 6,7 Prozent der Frauen. Der Anteil hat sich in zehn Jahren nicht einmal verdoppelt. Männer gehen im Schnitt mit 61,8 Jahren, Frauen mit 59,8 Jahren, so eine Anfrage der Neos an Sozialminister Johannes Rauch. Die Pensionen im Schnitt: 2031 brutto für Männer, 1301 Euro brutto für Frauen. Wer 45 Versicherungsjahre "durchhält", bekommt deutlich mehr: 2947 Euro brutto für Männer, 2062 Euro für Frauen. Doch die mentale Kultur rund um den Ruhestand hält sich hartnäckig: Er gilt als "wohlverdient", es wird einem dazu gratuliert. Fast, als hätte man das Jammertal des Lebens endlich hinter sich.

Korridorpension oder Teilpension sind anderswo schon längst etabliert

Doch viele heute 60-Jährige sind fit und würden gerne länger arbeiten. Auch Neos-Sozialsprecher Gerald Loacker kennt Fälle aus seinem Umfeld: "Eine Freundin ist mit dem Berufsende von 100 auf 0 gefallen. Die hat immer gerne gearbeitet. Die war nicht glücklich, als sie gehen musste." Anderswo tragen die Gesetzgeber dem längst Rechnung. Wie in der Schweiz oder in Schweden, wo es eine Korridorpension zwischen 61 und 69 gibt und man verschiedene Optionen aus Teilpension und Teilzeitarbeit hat.

Pension: Gesetzgeber klebt ein Ablaufdatum auf die Arbeitnehmer

Österreich stecke noch in den 60er-, 70er-Jahren: Entweder du arbeitest oder du bist in Pension, so Loacker. "Der Gesetzgeber klebt ein Ablaufdatum auf die Arbeitnehmer. Männer mit 65, Frauen mit 60. Der Arbeitgeber kalkuliert gedanklich mit diesem 60er oder 65er. Er hört auf, in ältere Arbeitnehmer zu investieren, macht keine Frau mit 60 zum Chef. Es ist das Signal des Gesetzgebers. Damit fällt es dem Arbeitgeber leicht, die Person freizusetzen." Das System müsse sich ändern. "

Die Betriebe haben die Verantwortung, altersgerechtes Arbeiten zu ermöglichen. Andererseits müsste man die Seniorität beim Gehalt herausziehen. Das hört die Gewerkschaft halt nicht gerne." Allerdings erodiert auch das Prinzip, dass ältere Arbeitnehmer immer "teurer" sind, längst im großen Fachkräftemangel. Gut gehende Branchen und Betriebe zahlen jungen Einsteigern oder Rückkehrern mitunter mehr als lang gedienten Kräften, Frauen würden sowieso abgehängt, bestätigt ein Führungsmitarbeiter eines mittelständischen Salzburger Unternehmens, der viele Personalverträge unterschreibt. "Das sind junge, ehrgeizige Männer, die hart verhandeln und um ihren Wert wissen."

Erfahrungen und Wissen älterer Arbeitnehmer sind ein Schatz

Der Arbeitskräftemangel sei eine Chance, meinen Experten. Die Österreichische Vereinigung für Supervision und Coaching (ÖVS) fordert ein "massives Umdenken". "Ältere Arbeitnehmer sind keine Belastung, ihre Erfahrungen und ihr Wissen sind ein Schatz, von dem Unternehmen profitieren", sagt ÖVS-Vorstandsmitglied und Führungskräftecoach Nicole Ruckser. Die Kunst sei, die Generationen innerbetrieblich miteinander zu verknüpfen. Es gebe viele Vorurteile. "Ich habe das Gefühl, dass Altersbilder, egal in welche Richtung, sehr stark mit Wertungen behaftet sind. Es kommt öfter vor in meiner Praxis, dass jüngere Mitarbeiter neue Ideen und Innovationen einbringen und damit auf Widerstand stoßen. Das passiert, wenn ältere Arbeitnehmer das Gefühl haben, dass man nicht wertschätzt, was sie davor geleistet haben. Oft fühlen sich beide zurückgewiesen. Die Jüngeren, die mit großem Elan kommen und viel Energie in eine Unternehmensstruktur bringen, und die Älteren, die schon lange da sind, loyal sind und viel Erfahrungswissen haben." Dann würden "viele Entscheidungen getroffen, wo Menschen verletzt werden". In solchen Situationen helfe der Blick von außen, ein Coaching.

Umdenken bei der Pension ist notwendig: erwerbsfähige Bevölkerung schrumpft

Bei der Denk- und Wissensagentur Agenda Austria glaubt man, "dass ältere Arbeitnehmer eine immer bessere Position haben werden", so der stellvertretende Direktor und Ökonom Hanno Lorenz. "Österreich hat dieses Golden-Handshake- und Frühpensionssystem, das hat sich über Jahrzehnte verfestigt. Es gibt dieses Denken vielfach noch, dass man dem Arbeitgeber was Gutes tut, wenn man geht. Dieses Wegschieben wird auf Dauer nicht gehen." Die erwerbsfähige Bevölkerung (20- bis 65-Jährige) werde in den kommenden Jahren um 200.000 Menschen schrumpfen.

Unternehmen und Beschäftigte müssten umdenken. "Wenn man weiß, mit 60, 65 ist es zu Ende, ist die Motivation weg auf beiden Seiten. Man schließt mit dem Kapitel ab. Manche Arbeitnehmer wollen in der Pension reisen, viele unterschätzen aber, ob sie mit der vielen Freizeit dann was anfangen können. Auch die Arbeitgeber müssen innovativer sein. Man wird in ältere Arbeitnehmer vermehrt investieren müssen, sie frühzeitig schulen, ihnen Wertschätzung entgegenbringen." Klar sei jedoch: Das starre System muss aufgebrochen werden. "Man muss das Antrittsalter flexibilisieren", so Experte Lorenz.